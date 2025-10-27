"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
Російська нафтова компанія "Лукойл" заявила 27 жовтня, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав"
Про це йдеться в її заяві.
"ПАТ "Лукойл" повідомляє, що у зв'язку запровадження деякими державами обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи", – зазначено в повідомленні.
Нині "Лукойл" розпочав розгляд заявок від потенційних покупців.
Відповідну заяву компанія оприлюднила через декілька днів після того, як Америка запровадила санкції проти російської нафти.
- У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
