"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США

Про це йдеться в її заяві.

"ПАТ "Лукойл" повідомляє, що у зв'язку запровадження деякими державами обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи", – зазначено в повідомленні.

Нині "Лукойл" розпочав розгляд заявок від потенційних покупців.

Відповідну заяву компанія оприлюднила через декілька днів після того, як Америка запровадила санкції проти російської нафти.