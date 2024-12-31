Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Майже 100 тис. українців у 2024 році опанували нові професії, – Мінекономіки

Майже 100 тис. українців у 2024 році опанували нові професії, – Мінекономіки

Юлія Юліна
31 грудня, 2024 вiвторок
13:39
Економіка віддалена робота

Завдяки державним програмам навчання та перенавчання, спрямованим на подолання структурного безробіття, майже 100 тис. українців змогли опанувати нові професії

Зміст

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Відновлення економіки, яке триває вже другий рік, потребує кваліфікованих працівників, особливо у робітничих сферах. Попит на фахівців досяг довоєнного рівня, як свідчать дані Єдиного порталу вакансій. Водночас ми стикаємося з викликом структурного безробіття. У відповідь на нього Мінекономіки з партнерами запустило понад десяток програм навчання та перенавчання, які дали можливість близько 100 тис. українців опанувати нові професії", - зазначила вона.

Чиновниця запевнила, що у 2025 році для українців буде доступно ще більше навчальних можливостей. Вона поінформувала про напрацювання урядом механізму реалізації програми Skills Alliance на 700 млн євро, яка дасть можливість перенавчити 180 тис. українців упродовж наступних трьох років.

Свириденко розповіла, що у 2024 році уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155, а також запустив окремі ваучери для жінок, які прагнуть опанувати "чоловічі" професії.  Влада планує розширити категорії отримувачів ваучерів, додала очільниця Мінекономіки.

Чиновниця нагадала, що у 2024 році очолюване нею відомство напрацювало проєкт нового Трудового кодексу, який очікує схвалення у парламенті.

"У проєкті закону ми впроваджуємо 8 видів трудових договорів, зокрема щодо надомної, дистанційної роботи. Проєкт закону посилює спроможність людей з інвалідністю та сприятиме подоланню гендерного розриву в оплаті праці, коли жінки на аналогічних із чоловіками посадах отримують менше. Загалом трансформує підходи так, аби вони відповідали викликам сьогодення, а не радянським рудиментам. Цьогоріч наша команда провела десятки зустрічей із представниками громадянського суспільства, бізнесу, міжнародних організацій, аби спільно доопрацювати проєкт закону так, аби він відповідав запиту як працівників, так і роботодавців", - розповіла Свириденко.

Також вона висловила сподівання, що створенню нових робочих місць у наступному році сприятиме політика "Зроблено в Україні".

 

Теги:
Новини
Україна
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Віктор Андрусів
31 грудня, 2024 вiвторок
Щеплення від Гордона
Київ
+2.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.89
    Купівля 41.89
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
31 грудня
15:08
Ілюстративне фото
На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий
15:05
До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів
15:00
Герман Галущенко
В Україні підключили 967 МВт розподіленої газової генерації, з них 835 МВт - у 2024 році
14:47
Євробачення-2025: Enleo вважає, що не потрапив у шортліст Нацвідбору через скандал з прослуховуванням російської музики
14:29
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу, – Шмигаль
14:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
НБУ вперше визначив вартість долара дорожче 42 грн: курс валют на 31 грудня
14:22
ЦПК: Офіс генпрокурора не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 хмельницьких прокурорів
14:06
Саміт ЄС, Олаф Шольц
У новорічному зверненні Шольц пообіцяв підтримувати Україну
14:00
Тисяча гривень
"Тисяча від Зеленського": через Укрпошту державну підтримку отримали 1 млн українців
14:00
OPINION
Петиція проти Портнова: чому я не підпишу її
13:37
Після повалення режиму Асада з Туреччини до Сирії повернулися понад 35 тис. біженців
13:33
Новорічний вечір на Еспресо: підсумки, прогнози і найкращі пісні
13:26
Alyona аlyona і Jerry Heil перемогли в номінації "Творче бачення" на Eurovision Awards 2024
13:25
нафта
Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії
13:10
комендантська година
У поліції розповіли, що буде з порушниками комендантської години в новорічну ніч
13:06
Італія
Італія виділила €13 млн для Фонду енергетичної підтримки України
13:06
Оновлено
Прапор США
Мінфін США заявив про злам його серверів китайськими хакерами, КНР відповіла
13:00
Оновлено
коронавірус
ВООЗ попросила Китай поділитися даними про походження COVID-19. Пекін відреагував
12:45
ППО
Сили ППО знищили 6 російських ракет і 16 безпілотників
12:37
Південне полярне сяйво
Учені прогнозують полярне сяйво в новорічну ніч після потужних спалахів на Сонці двома днями раніше
12:34
У Херсоні окупанти атакували з дрона маршрутку: постраждав водій
12:31
податки
Українці у 2024 році сплатили понад 1 трлн грн податків, – Мінфін
12:21
На фото: "Порцелянова війна"
Deadline вніс "Порцелянову війну" до десятки найкращих документалок 2024 року
12:09
Ексклюзив
"Законна військова ціль": військовий експерт про удар HIMARS у Льгові на Курщині
12:06
OPINION
Що спільного між Ханукією і перспективою депопуляції України
11:56
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
Росія готувала плани нападів на Японію та Південну Корею, - FT
11:51
Оновлено
пам'ятник Висоцькому в Одесі
В Одесі демонтували пам'ятник російському актору та співаку Володимиру Висоцькому
11:41
Новий рік. Ілюстративне фото
Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку 2025 року
11:31
ССО ЗСУ
Бійці ССО відбили та зачистили село на Курщині
11:28
Ексклюзив
сховище газу
У Центрі досліджень енергетики розповіли, що буде з українською ГТС після зупинки транзиту російського газу
11:22
Підпалювали військові авто в Києві та Харкові: правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних
11:17
РФ за добу завдала по Донеччині майже 3 тис. ударів: є пошкодження цивільної інфраструктури
11:08
відключення електроенергії
В енергосистемі України є значний дефіцит потужності: ситуація станом на 31 грудня
11:06
"Шокує всіх": Режисер "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні готує зустрічний позов проти Блейк Лайвлі
11:06
кабмін
Уряд змінив очільників Держфінмоніторингу та ДПС
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Остання допомога Україні від Байдена та як Кремль мобілізує так багато солдатів. Акценти світових ЗМІ 31 грудня
11:01
Оновлено
Ілон Маск
Уряд Німеччини звинуватив Маска у спробах втрутитися у вибори
11:00
Ексклюзив
Карта бойових дій підсумки 2024 року
Карта бойових дій: підсумки 2024 року
10:53
Сергій Лавров
"Росія не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах": ISW проаналізував останнє інтерв'ю Лаврова
10:51
Онлайн-навчання Армія+
У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо функцій військового омбудсмена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV