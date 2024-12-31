Майже 100 тис. українців у 2024 році опанували нові професії, – Мінекономіки

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Відновлення економіки, яке триває вже другий рік, потребує кваліфікованих працівників, особливо у робітничих сферах. Попит на фахівців досяг довоєнного рівня, як свідчать дані Єдиного порталу вакансій. Водночас ми стикаємося з викликом структурного безробіття. У відповідь на нього Мінекономіки з партнерами запустило понад десяток програм навчання та перенавчання, які дали можливість близько 100 тис. українців опанувати нові професії", - зазначила вона.

Чиновниця запевнила, що у 2025 році для українців буде доступно ще більше навчальних можливостей. Вона поінформувала про напрацювання урядом механізму реалізації програми Skills Alliance на 700 млн євро, яка дасть можливість перенавчити 180 тис. українців упродовж наступних трьох років.

Свириденко розповіла, що у 2024 році уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155, а також запустив окремі ваучери для жінок, які прагнуть опанувати "чоловічі" професії. Влада планує розширити категорії отримувачів ваучерів, додала очільниця Мінекономіки.

Чиновниця нагадала, що у 2024 році очолюване нею відомство напрацювало проєкт нового Трудового кодексу, який очікує схвалення у парламенті.

"У проєкті закону ми впроваджуємо 8 видів трудових договорів, зокрема щодо надомної, дистанційної роботи. Проєкт закону посилює спроможність людей з інвалідністю та сприятиме подоланню гендерного розриву в оплаті праці, коли жінки на аналогічних із чоловіками посадах отримують менше. Загалом трансформує підходи так, аби вони відповідали викликам сьогодення, а не радянським рудиментам. Цьогоріч наша команда провела десятки зустрічей із представниками громадянського суспільства, бізнесу, міжнародних організацій, аби спільно доопрацювати проєкт закону так, аби він відповідав запиту як працівників, так і роботодавців", - розповіла Свириденко.

Також вона висловила сподівання, що створенню нових робочих місць у наступному році сприятиме політика "Зроблено в Україні".