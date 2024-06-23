Менше 4-х годин світла на добу: керівник ДТЕК Сахарук озвучив найгірший прогноз на зиму і сказав як його уникнути
Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук назвав умови, за яких українська енергосистема зможе уникнути найгірших прогнозів на зиму
Про це він заявив у коментарі CNN.
За його словами, урядовці та керівники енергетичних компаній тепер визнають, що уникнути відключень електроенергії цієї зими не вдасться. Наразі їхнім головним завданням є просто мінімізувати їх.
"Якщо ми не відновимо існуючі пошкоджені станції, якщо ми не покращимо пропускну спроможність інтерконекторів, якщо ми не побудуємо ці розподілені генератори, принаймні в деяких місцях... тоді люди матимуть світло менш як чотири години на добу", - зазначив Сахарук.
Він закликав енергетичні компанії діяти вже зараз, оскільки до опалювального сезону залишилось 4 місяці.
"До початку опалювального сезону залишилося 120 днів, - попередив директор ДТЕК. - Це не може бути звичайним бізнесом".
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У ДТЕК пояснили, що розмір обмеження для кожної області визначає НЕК "Укренерго". Обов’язок оператора системи розподілу - розподілити виділену потужність між клієнтами.
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