У ДТЕК пояснили, як визначаються обмеження електроенергії

Про це повідомляє ДТЕК Київської електромережі.

"Розмір обмеження для кожної області визначає НЕК Укренерго. Контролює прорахунки - Міністерство енергетики. Обов’язок оператора системи розподілу - розподілити виділену потужність між клієнтами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укренерго кожного дня встановлює та доводить до оператора системи розподілу обмеження на день.

У першу чергу електроенергія виділяється на критичну інфраструктуру (лікарні, котельні, водопостачання, військові об’єкти). Перелік критичної інфраструктури визначає та доводить до нас місцева влада.

Решту електроенергії рівномірно розподіляється між населенням, соціально-побутовою сферою, бізнесом і промисловістю.