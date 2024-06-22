У ДТЕК пояснили, як визначаються обмеження електроенергії
Розмір обмеження для кожної області визначає НЕК Укренерго. Обов’язок оператора системи розподілу - розподілити виділену потужність між клієнтами
Про це повідомляє ДТЕК Київської електромережі.
"Розмір обмеження для кожної області визначає НЕК Укренерго. Контролює прорахунки - Міністерство енергетики. Обов’язок оператора системи розподілу - розподілити виділену потужність між клієнтами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Укренерго кожного дня встановлює та доводить до оператора системи розподілу обмеження на день.
У першу чергу електроенергія виділяється на критичну інфраструктуру (лікарні, котельні, водопостачання, військові об’єкти). Перелік критичної інфраструктури визначає та доводить до нас місцева влада.
Решту електроенергії рівномірно розподіляється між населенням, соціально-побутовою сферою, бізнесом і промисловістю.
- 22 червня графіки відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до 24:00. Водночас з 18:00 до 23:00 вимкнення будуть більшими.
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