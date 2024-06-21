Графіки відключення світла 22 червня застосовуватимуться з 16:00
Завтра, 22 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 16:00 до 24:00. Водночас з 18:00 до 23:00 вимкнення будуть більшими
Про це повідмоляють ДТЕК і Укренерго.
Зазначається, що графіки погодинних відключень застосовуватимуть 22 червня всі обленерго з 16:00 до 24:00. Обсяг вимкнень світла буде більшим із 18:00 до 23:00 години. Об’єкти критичної інфраструктури не будуть обмежені в енергоживленні.
В Укренерго додають, що причиною таких виключень є наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
- 17 червня повідомлялось, що Кабінет міністрів готується суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії. Це дозволить скоротити тривалість відключень для інших.
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