Тривалість стабілізаційних відключень в Україні може зменшитися, - радник Шмигаля Бойко

Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Київ24".

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", - сказав він.

Бойко додав, що це також дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

За словами радника прем'єра, відповідне рішення Кабмін може увалити уже завтра, 18 червня.