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До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще важчою, - голова Укренерго Кудрицький

16 червня, 2024 неділя
20:30
Економіка

Через особливості ремонту на енергоблоках атомних електростанцій ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня

Зміст

Про це повідомляє голова Укренерго Володимир Кудрицький.

"У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби", - йдеться у повідомленні.

За словами Кудрицького, відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.

Водночас він закликав готуватися до того, що близько півтора місяця графіки відключень світла будуть присутніми у житті українців.

"І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими… Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання", - додав голова Укренерго.

Теги:
Суспільство
Україна
Енергетика
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