До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще важчою, - голова Укренерго Кудрицький
Через особливості ремонту на енергоблоках атомних електростанцій ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня
Про це повідомляє голова Укренерго Володимир Кудрицький.
"У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби", - йдеться у повідомленні.
За словами Кудрицького, відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.
Водночас він закликав готуватися до того, що близько півтора місяця графіки відключень світла будуть присутніми у житті українців.
"І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими… Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання", - додав голова Укренерго.
- 17 червня графіки відключень електроенергії діятимуть по всій території України. Обмеження застосують для більшої кількості споживачів.
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