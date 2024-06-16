В який час і для кого діятимуть графіки відключення світла 17 червня
У понеділок, 17 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть по всій території України. Обмеження застосують для більшої кількості споживачів
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що 17 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 24:00.
Крім того, з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.
"Причина - прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.
Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко також повідомив про відключення на 17 червня та опублікував графік.
"Зарядіть гаджети, не сідайте в ліфти перед слотами потенційних відключень", - порадив Коваленко.
Фото: Сергій Коваленко
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
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