В який час і для кого діятимуть графіки відключення світла 17 червня

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що 17 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 24:00.

Крім того, з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

"Причина - прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко також повідомив про відключення на 17 червня та опублікував графік.

"Зарядіть гаджети, не сідайте в ліфти перед слотами потенційних відключень", - порадив Коваленко.

Фото: Сергій Коваленко

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