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Головна Економіка Метінвест припинив роботу шахти під Покровськом на Донеччині через наближення лінії фронту

Метінвест припинив роботу шахти під Покровськом на Донеччині через наближення лінії фронту

Світлана Кравченко
13 грудня, 2024 п'ятниця
12:58
Економіка Метінвест

Компанія "Метінвест" ухвалила рішення про припинення роботи вугільної шахти, розташованої в селі Піщане під Покровськом Донецької області

Зміст

Про це йдеться у заяві компанії.

Там пояснили закриття шахти погіршенням ситуації з безпекою та посиленням обстрілів. Компанія евакуювала основний персонал та членів їхніх сімей.

Майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку українського вугілля, яке здійснював "Метінвест".

У компанії додали, що остаточний вплив призупинення роботи на шахті під Покровськом в Піщаному досі оцінюють, а рішення про відновлення роботи ухвалюватимуть залежно від ситуації на фронті.

  • Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська Донецької області, атакуючи слабкі точки та намагаючись здійснити маневр, щоб безпосередньо атакувати місто з півдня.
Теги:
Новини
Війна з Росією
Донеччина
Покровськ
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