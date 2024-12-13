Метінвест припинив роботу шахти під Покровськом на Донеччині через наближення лінії фронту

Про це йдеться у заяві компанії.

Там пояснили закриття шахти погіршенням ситуації з безпекою та посиленням обстрілів. Компанія евакуювала основний персонал та членів їхніх сімей.

Майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку українського вугілля, яке здійснював "Метінвест".

У компанії додали, що остаточний вплив призупинення роботи на шахті під Покровськом в Піщаному досі оцінюють, а рішення про відновлення роботи ухвалюватимуть залежно від ситуації на фронті.