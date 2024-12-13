Метінвест припинив роботу шахти під Покровськом на Донеччині через наближення лінії фронту
Компанія "Метінвест" ухвалила рішення про припинення роботи вугільної шахти, розташованої в селі Піщане під Покровськом Донецької області
Про це йдеться у заяві компанії.
Там пояснили закриття шахти погіршенням ситуації з безпекою та посиленням обстрілів. Компанія евакуювала основний персонал та членів їхніх сімей.
Майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку українського вугілля, яке здійснював "Метінвест".
У компанії додали, що остаточний вплив призупинення роботи на шахті під Покровськом в Піщаному досі оцінюють, а рішення про відновлення роботи ухвалюватимуть залежно від ситуації на фронті.
- Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська Донецької області, атакуючи слабкі точки та намагаючись здійснити маневр, щоб безпосередньо атакувати місто з півдня.
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