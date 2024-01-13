Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
Ринкова вартість акцій Microsoft досягла 2,887 трлн доларів, що є найвищим показником за всю історію. Натомість капіталізація Apple становить 2,875 трлн доларів
Про це пише Reuters.
Зазначається, що у п'ятницю, 12 січня, акції Microsoft зросли на 1%, тоді як Apple зросли всього на 0,2%
"Занепокоєння щодо попиту на смартфони призвело до падіння акцій Apple на 3% у 2024 році після зростання на 48% минулого року. Microsoft зросла приблизно на 3% з початку року після того, як у 2023 році вона зросла на 57%", - йдеться в повідомленні.
За даними аналітиків зростання прибутку Apple в середньому прогнозують на 0,7% до 117,9 мільярда доларів. Це стане першим річним зростанням прибутку за чотири квартали.
Натомість аналітики очікують, що Microsoft відзвітує про 16% прибутку до $61,1 млрд завдяки постійному зростанню свого хмарного бізнесу.
- Вартість соцмережі Х впала на 71,5% та становить менше третини від суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.
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