Мінфін США оголосив про передачу Україні $3,4 млрд додаткової бюджетної допомоги

Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.

"Ця пряма бюджетна допомога надходить до України у критично важливий час, коли Росія інтенсифікувала напади на українських цивільних та критичну інфраструктуру", - заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.

Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у рамках Закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США Джо Байденом у квітні.

Зазначається, що надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил.

Ця виплата відбулася після того, як Сполучені Штати виконали нашу частину ініціативи G7 щодо прискорення надходжень позики в розмірі $50 млрд для України, сплаченої коштом знерухомлених активів Росії.

"Цими заходами разом ми надсилаємо чітке послання Росії, що вона все більше нестиме витрати цієї незаконної війни - не платники податків США та коаліції", - зазначила Єллен.