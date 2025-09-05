МОН веде перемовини з Мінфіном щодо підвищення зарплат для освітян

Про це він сказав на засіданні у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У системі освіти зберігається нестача молодих кадрів, особливо у школах та закладах позашкільної освіти. За словами міністра, нині найгірша ситуація з оплатою праці саме в позашкільній сфері.

Водночас головний акцент залишається на підтримці вчителів загальної середньої освіти. У поточному навчальному році для педагогів діє додаткова доплата у 2000 гривень, яка буде збережена і в бюджеті наступного року.

Міністр повідомив, що за дорученням президента та прем’єр-міністра ведуться переговори з Міністерством фінансів щодо суттєвішого підвищення зарплат педагогічних працівників. Конкретна цифра буде відображена у проєкті бюджету на 2026 рік, проте остаточне рішення залежатиме від оборонних потреб держави.

В Україні на навчання цьогоріч вступили 184 тисячі першокурсників, з яких понад половина отримують фінансову підтримку держави через бюджетні місця або освітні гранти. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, система вступу стала ще доступнішою: відкрито додатковий набір на бакалаврат, що триватиме до 20 жовтня, а також вперше приймаються результати польської матури. Це дозволило українцям, які закінчили польські школи, вступати до вишів без складання НМТ. У майбутньому аналогічний підхід поширять і на випускників шкіл інших країн.

У магістратуру вже зараховано понад 58 тисяч студентів, з яких 30 тисяч підтвердили бюджетні рекомендації. Лісовий наголосив, що вступна кампанія до профтехів і коледжів також демонструє позитивну динаміку: понад 66 тисяч заяв подано до закладів профосвіти та понад 248 тисяч – до коледжів.

Окремо міністр зупинився на результатах Національного мультипредметного тесту, який склали понад 250 тисяч абітурієнтів. Найбільше високих балів отримано з математики, а найпопулярнішим предметом за вибором стала англійська мова. При цьому 20 тисяч українців складали НМТ за кордоном, щоб вступати саме до українських вишів.

Попри повномасштабну війну держава приділяє особливу увагу університетам у прифронтових регіонах. Цього року на їхню підтримку спрямовано 330 млн грн, зокрема 75 млн – на укриття. Додатково залучено кошти Світового банку – 120 млн грн.

Лісовий також навів дані про руйнування освітньої інфраструктури: пошкоджено 1339 дитсадків (131 зруйнований), 1779 шкіл (226 зруйнованих), 384 заклади професійної та фахової передвищої освіти (20 зруйнованих), 122 університети (2 знищені).

Попри ці втрати, освітній процес забезпечують 14 тисяч укриттів у школах, ще 461 перебуває на етапі проєктування. Уряд виділив на ці потреби 11,2 млрд грн. До 1 вересня вже відкрито 33 нові підземні школи-укриття, до кінця року планують ще 156, а будівництво 47 завершиться у 2026 році.

Міністр також повідомив, що цього року збільшено обсяг друку підручників – понад 8,6 млн примірників зі 110 найменувань. Школи вже отримали 84% накладу, решта буде доставлена до середини вересня. Для 8 класів Нової української школи підручники надруковані повністю, інші класи забезпечені на 100%.

Вперше запроваджено пілотний механізм прямої доставки підручників видавництвами до шкіл, що дозволило пришвидшити процес і підвищити прозорість. Наступного року цей механізм застосують для всього накладу. Контроль здійснюватиметься через електронний дашборд у реальному часі, передбачено санкції для видавців за порушення термінів.