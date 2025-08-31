Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян
Огляд

Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян

Зіновія Воронович
31 серпня, 2025 неділя
19:37
Суспільство Учителька

З 1 вересня в Україні вдвічі зросте розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці, однак навіть з цією доплатою зарплата педагога буде однією з найгірших в Україні

Зміст

За даними Державної служби статистики середня зарплата в освіті – одна з найнижчих в Україні. За липень 2025 року середня зарплата в освіті становила 16 029. При цьому середня зарплата в країні за липень –  26 499 грн. Тобто заплата освітян не дотягує до середньої більш як на 10 тис. грн.

Гірше за вчителів заробляють лише ті, хто здійснює діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг (14 468 грн) та працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (14873 грн). До прикладу, у поштовій та кур’єрській службі середня заплата за липень становила 19 589 грн.

Доплати вчителям з 1 вересня

Усі пам’ятають передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського про зарплати у $4 тис. Натомість у 2025 році отримують лише щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці. З 1 січня вона становила  1 300 гривень (1000 після вирахування податків), і з 1 вересня вона зросте вдвічі – до 2 600 грн.

Ця доплата встановлюється педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів: початкові школи, гімназії, ліцеї, зокрема й спеціалізованої освіти, спеціальні школи, навчальнореабілітаційні центри, включно із структурними підрозділами таких закладів (пансіон, дошкільний підрозділ, позашкільний тощо).

Чому численні надбавки і доплати не гарантують гідної зарплати

Насправді зарплати педагогів складаються з великої кількості різних понад 3 роки отримує надбавку 10%, понад 10 років – 20% і понад 20 років – 30%.

Якщо вчитель є класним керівником, то це також має бути доплата – 20% для вчителів 1 – 4 класів, 25% – для вчителів 5 – 11 класів.

Окрема доплата є за перевірку навчальних робіт 10 – 20%, за завідування кабінетами, лабораторіями та майстернями – 10 – 20% тощо.

Є доплата за престижність прачі (5 – 30%), однак місцеві органи влади її або не виплачують через брак фінансування, або доплачують по 5 – 10%.

Читайте також: В Україні можуть закрити понад 500 шкіл: чому уряд не хоче платити вчителям закладів освіти з малою кількістю учнів

Однак проблема в тому, що базова зарплата вчителя відповідно до Єдиної тарифної сітки – мізерна. Відповідно до тарифної сітки, базовий оклад вчителя без категорії (наприклад, молодий педагог, який лише прийшов на роботу у школу) може мати базовий оклад – 6396,5. Тобто нижче за мінімальну зарплату. А базовий оклад вчителя вищої категорії – 8505,2 грн. Тож при такій  базі навіть 100% надбавок і доплат не дозволяють підняти розмір заплати учителя до гідного рівня. 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
19:10
Інтерв’ю
Україна НАТО
Москва боїться іноземних миротворчих контингентів в Україні, бо тоді відновити війну буде складно, - Фейгін
18:58
Ексклюзив
Петер Мадяр
Інформаційні вкиди в Угорщині проти опозиційного до Орбана Петера Мадяра керуються із посольства РФ, - голова угорської громади Києва Томпа
18:43
Перший бойовий пуск українських ракет "Фламінго"
"Фламінго" полетіли на Росію: з'явилося перше відео
18:35
Ексклюзив
ЗСУ
Дніпровщина рано чи пізно сталася б, - офіцер ЗСУ Ткачук
18:31
Оновлено
ФК "Карпати"
"Динамо" розтрощило "Полісся", "ЛНЗ Черкаси" програло "Вересу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
18:16
"Люди не зрозуміють": Железняк пояснив, чому Зеленський зняв з розгляду законопроєкт про декриміналізацію порно
18:14
Ексклюзив
Андрій Парубій
Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія
18:05
OPINION
Про погану практику перекладання відповідальності на армію
17:49
Сергій та Олена Аксьонови
Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова
17:34
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня
17:25
"Налетіли і спалили": в ГУР показали, як бійці спецпідрозділу "Примари" знищують ворожі цілі в Криму
17:15
Інтерв’ю
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
За 3,5 роки Росія навчилась сучасної війни, але вона все ж значно слабша, ніж уявляють у світі, - австралійський генерал Раян
17:09
"Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок": волонтерка Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 77 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:05
Петер Сіярто
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
16:04
OPINION
Як підвищити дієвість зовнішнього сектора економіки України
15:50
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
15:27
Літак
Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви
15:08
ЗСУ
"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом
14:36
Оксен Лісовий
"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань
14:29
У Києві поруч зі зруйнованим російською ракетою будинком відбулось прощання з 24-річною матір'ю та її 2-річною донькою
14:16
Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
14:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
Більше новин
