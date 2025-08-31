Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян

За даними Державної служби статистики середня зарплата в освіті – одна з найнижчих в Україні. За липень 2025 року середня зарплата в освіті становила 16 029. При цьому середня зарплата в країні за липень – 26 499 грн. Тобто заплата освітян не дотягує до середньої більш як на 10 тис. грн.

Гірше за вчителів заробляють лише ті, хто здійснює діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг (14 468 грн) та працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (14873 грн). До прикладу, у поштовій та кур’єрській службі середня заплата за липень становила 19 589 грн.

Доплати вчителям з 1 вересня

Усі пам’ятають передвиборчу обіцянку Володимира Зеленського про зарплати у $4 тис. Натомість у 2025 році отримують лише щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці. З 1 січня вона становила 1 300 гривень (1000 після вирахування податків), і з 1 вересня вона зросте вдвічі – до 2 600 грн.

Ця доплата встановлюється педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів: початкові школи, гімназії, ліцеї, зокрема й спеціалізованої освіти, спеціальні школи, навчальнореабілітаційні центри, включно із структурними підрозділами таких закладів (пансіон, дошкільний підрозділ, позашкільний тощо).

Чому численні надбавки і доплати не гарантують гідної зарплати

Насправді зарплати педагогів складаються з великої кількості різних понад 3 роки отримує надбавку 10%, понад 10 років – 20% і понад 20 років – 30%.

Якщо вчитель є класним керівником, то це також має бути доплата – 20% для вчителів 1 – 4 класів, 25% – для вчителів 5 – 11 класів.

Окрема доплата є за перевірку навчальних робіт 10 – 20%, за завідування кабінетами, лабораторіями та майстернями – 10 – 20% тощо.

Є доплата за престижність прачі (5 – 30%), однак місцеві органи влади її або не виплачують через брак фінансування, або доплачують по 5 – 10%.

Однак проблема в тому, що базова зарплата вчителя відповідно до Єдиної тарифної сітки – мізерна. Відповідно до тарифної сітки, базовий оклад вчителя без категорії (наприклад, молодий педагог, який лише прийшов на роботу у школу) може мати базовий оклад – 6396,5. Тобто нижче за мінімальну зарплату. А базовий оклад вчителя вищої категорії – 8505,2 грн. Тож при такій базі навіть 100% надбавок і доплат не дозволяють підняти розмір заплати учителя до гідного рівня.