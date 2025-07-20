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Мораторій на перевірки бізнесу, гранти на виробництво боєприпасів та експериментальний проєкт із відбудови: Свириденко анонсувала перші рішення свого уряду

Катерина Ганжа
20 липня, 2025 неділя
22:01
Економіка

У неділю, 20 липня, премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови

Зміст

Про це вона написала у Facebook. 

Мораторій на перевірки бізнесу

Юлія Свириденко повідомила, що уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. 

"Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - зазначила премʼєр-міністерка. 

Вона додала, що розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу. 

"Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", - наголосила Свириденко.

Паралельно, за її словами, будуть обмежені перевірки податкової та митниці. 

"Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - наголосила Свириденко.

Власне виробництво зброї

Прем’єр-міністерка розповіла, що наступного тижня планується запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. 

"Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення Уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", - додала вона. 

Відбудова

Юлія Свириденко розповіла, що в Україні запустять експериментальний проєкт "Проектуй і будуй". За її словами, він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру. 

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", - резюмувала Свириденко.

  • Раніше премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп досягли домовленості про інвестиції у виробництво та продаж українських дронів США.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
зброя
Юлія Свириденко
відбудова України
оборона та безпека
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