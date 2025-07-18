Свириденко підтвердила домовленість зі США про інвестиції в українське виробництво дронів

Про це вона розповіла журналістам, пишуть Reuters та Суспільне.

"Є політична домовленість. Йдеться про інвестиції в розширення виробництва в Україні. Зараз уже новий міністр оборони Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота", – заявила Свириденко.

Очільниця уряду акцентувала, що Київ та Вашингтон планують підписати "угоду про безпілотники".

"Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських дронів", – наголосила премʼєр-міністерка, додавши, що наразі чиновники опрацьовують деталі рішення.