Свириденко підтвердила домовленість зі США про інвестиції в українське виробництво дронів
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп досягли домовленості про інвестиції у виробництво та продаж українських дронів США
Про це вона розповіла журналістам, пишуть Reuters та Суспільне.
"Є політична домовленість. Йдеться про інвестиції в розширення виробництва в Україні. Зараз уже новий міністр оборони Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота", – заявила Свириденко.
Очільниця уряду акцентувала, що Київ та Вашингтон планують підписати "угоду про безпілотники".
"Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських дронів", – наголосила премʼєр-міністерка, додавши, що наразі чиновники опрацьовують деталі рішення.
- Напередодні стало відомо, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп розглядають мегаугоду щодо закупівель американської зброї та українських дронів.
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