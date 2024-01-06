На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Там нагадали, що, за прогнозами синоптиків, упродовж 7-9 січня очікується погіршення погоди.

"Через це енергетики переходять на посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні.