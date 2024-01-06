На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
У Київській та Одеській областях енергетики ДТЕК через погіршення погодних умов працюватимуть у посиленому режимі
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Там нагадали, що, за прогнозами синоптиків, упродовж 7-9 січня очікується погіршення погоди.
"Через це енергетики переходять на посилений режим роботи та готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення", - йдеться у повідомленні.
- Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця тижня. Майже в усі регіони України прийде відлига, проте вже до кінця тижня, 7-8 січня, варто готуватися до зниження температури повітря.
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