На Київщині впровадили аварійні відключення світла через негоду

Про це повідомляє ДТЕК.

"Друзі, на жаль, через негоду маємо нові аварійні відключення. Внаслідок грози з сильним дощем та вітром до 25 м/с на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини", - йдеться у повідомленні.

Натомість фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Головним завданням є максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги - 10 кВ.