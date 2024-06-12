На Київщині впровадили аварійні відключення світла через негоду
Вранці 12 червня у Київській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Основними причинами є дощі, грози та вітер
Про це повідомляє ДТЕК.
"Друзі, на жаль, через негоду маємо нові аварійні відключення. Внаслідок грози з сильним дощем та вітром до 25 м/с на ранок 12 червня знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини", - йдеться у повідомленні.
Натомість фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Головним завданням є максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги - 10 кВ.
- З середи, 12 червня, температура повітря по всій Україні знизиться. Крім того, прогнозують періодичні грозові зливи в усіх регіонах.
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