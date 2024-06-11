Задуха з високою температурою почне відступати: Наталка Діденко розповіла про погоду 12 червня
З середи, 12 червня, температура повітря по усій Україні знизиться. Крім того, прогнозують періодичні грозові зливи в усіх регіонах
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вказано, що на заході температура впаде до +17...+22 °С, на півночі до +20+...+24 °С. В центральних областях температура повітря буде вищою: на Вінниччині +22...+24 °С, на Черкащині +24...+27 °С, на Полтавщині +26...+29 °С, у Кропивницькому з районами +25...+28 °С, на Дніпропетровщині до +30 °С.
Разом з тим, у південній частині прогнозують +30...+33 °С, на Одещині +28...+30 °С. На сході України спека затримається, +30...+34 °С.
Синоптикиня попередила, що по усій території України 12 червня пройдуть грозові зливи: проте, як завжди влітку, місцями та періодично. В окремих районах можливі град та шквали.
Вдень в Україну прийде антициклон із заходу Європи Yogi, він зсуне атмосферні фронти східніше.
"Тому завтра західна частина України отримає паузу в дощах. Але вдень, бо найближчої ночі ще там подощить", - додала синоптикиня.
Погода в Києві
У столиці України 12 червня очікуються дощ та грози, місцями при грозах можливі град та шквали. Може підтопити вулиці.
Температура повітря знизиться до +19...+21 °С.
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