НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться

Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), інформує 6 вересня 2025 року пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Йдеться про контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва.

Спершу забудовниця та ексрегіонал мали конфлікт за дану територію, зазначає НАБУ, але згодом вони порозумілися між собою та підписали меморандум "щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови".

Одначе, подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.

Якщо конкретніше

"Дзеркало тижня" та "Слово і діло" розкривають особи задіяних бізнесменів. За даними обох видань, мова про київську забудовницю, співзасновницю компанії Stolitsa Group, Владиславу Молчанову, а також про підприємця з донецько-"регіоналівським" корінням Юрія Іванющенка (він же Юрій Єнакієвський). Згадана ж земельна ділянка - це гуртово-роздрібний ринок "Столичний" на Великій Кільцевій дорозі Києва. Також у цій справі підозру отримав колишній виконувач обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області Микола Терещенко.

Окрім того, НАБУ на сайті Офісу генерального прокурора України опублікувало повістки про виклик Іванющенка на 15 та 17 вересня.

Як видно на світлинах з пресрелізу НАБУ, підозри було вручено не особисто Молчановій та Іванющенко, а їхнім представникам

Юрій Іванющенко будував найбільший приватний маєток у Конча-Заспі, але залишив Україну у грудні 2014 року і нині проживає з родиною у Монако. Перебуває у розшуку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.