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Головна Економіка Нафтогаз відсудив у Газпрому майже $7 млрд

Нафтогаз відсудив у Газпрому майже $7 млрд

Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
18:59
Економіка

Представники України виграли у системі міжнародних арбітражів кілька судових спорів проти російського Газпрому, який тепер має сплатити $6,9 млрд

Зміст

Про це голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький доповів главі держави Володимиру Зеленському у неділю, 20 липня 2025 року.

"У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів", - зазначив президент.

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Зеленський оцінив ці судові рішення як "абсолютно справедливі" й такі, "які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права". 

"Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", - наголосив глав держави.

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  • Як вже повідомлялося, підписана в суботу, 12 липня 2025 року, в Баку дорожня карта економічного співробітництва між Україною та Азербайджаном передбачає можливість безмитного зберігання азербайджанського газу на українській території.
     
Теги:
Новини
Росія
газ
Нафтогаз
МЗС
Володимир Зеленський
МЗС України
Дипломатія
Суд
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