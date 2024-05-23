Нацбанк готує обмеження на карткові перекази між фізособами. Деталі

Про це повідомили в НБУ, передає LIGA.net.

Вказано, що ліміт на вхідні перекази між фізособами планують встановити на рівні 100 тис. грн. Крім того, для одного рахунку будуть доступні лише 30 операцій. Обмеження хочуть впровадити впродовж місяця, вони базуватимуться на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу.

"За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", – зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Вказано, НБУ не планує обмежувати вихідні транзакції, аби не ускладнювати волонтерську діяльність. Крім того, за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виключення, можуть збільшувати.