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Президент Асоціації українських банків про обмеження НБУ на карткові перекази: не стосується законослухняних громадян

13 лютого, 2024 вiвторок
18:30
Економіка гривня

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що Національний банк України готує рішення щодо введення обмежень на карткові перекази для клієнтів банків

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нацбанк і ВР продовжують заходи щодо боротьби з тіньовою економікою та порушенням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Відразу хочу заспокоїти користувачів банківських послуг. Ті, хто користується банківськими послугами й не порушує законодавства, до таких карток ніяких обмежень застосовуватися не буде. Мова про продовження боротьби щодо ухилення від сплати податків, особливо у сфері грального бізнесу. Держава постійно перебуває в позиції наздоганяючого, тому що встановлюються обмеження, а люди намагаються обійти їх. Наразі ще немає чіткої інформації щодо законопроєкту або конкретних обмежень на карткові перекази, які розробляються ВР і Нацбанком", - зауважив Дубас.

За словами президента Асоціації українських банків, точно будуть застосовуватися додаткові заходи щодо обмеження певних грошових обсягів.

"Наприклад, якщо банк бачить, що по картці кожного тижня проходить приблизно схожий обсяг операцій, а з наступного тижня з'являються нетипові операції. Тобто кожного дня на картці з'являється 100-200 тис. грн. Також банк може звернути увагу на кількість операцій з картками, які вважаються нормою. І від цього показника теж можуть відбуватися додаткові обмеження", - пояснив Дубас.

  • 1 грудня 2023 року НБУ скасував усі обмеження на продаж населенню готівкової валюти.
  • 7 лютого Нацбанк тимчасово, до кінця 2024 року, дозволив безготівковий продаж (обмін) російських чи білоруських рублів, які українці зберігають на банківських рахунках.



 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
НБУ
ВРУ
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