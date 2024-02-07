НБУ ухвалив рішення щодо банківських рахунків українців, які зберігають кошти у рублях

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським і білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

Умови для здійснення таких операцій:

якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;

продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Зазначені зміни набрали чинності 7 лютого.