НБУ скасував усі обмеження на продаж населенню готівкової валюти
Національний банк України (НБУ) скасував з 1 грудня усіх обмежень для банків та фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження. За оцінками регулятора, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.
"Де-факто наявність таких обмежень – це одна з причин множинності обмінних курсів. Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - розповів голова НБУ Андрій Пишний.
- З 29 серпня вперше з початку повномасштабної війни НБУ дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.
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