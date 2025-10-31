Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі програми Slawa TV "Український фокус", яка транслювалася в етері Еспресо.

"Якщо казати про той базовий сценарій, який зараз розглядається усіма профільними експертами, він полягає в тому, що порушити цілісність об'єднаної енергетичної системи України, поділити її на окремі енергетичні острівці Російській Федерації не вдасться", - сказав він.

Рябцев зауважив, що також Росії не вдасться зробити щось, що її полюблять українці, яких вона позбавляє світла чи теплової енергії.

"По-третє, так, можливі аварійні вимкнення і це відбувається кожного разу після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Але в енергетиків є всі можливості, розуміння, алгоритми дій на випадок, коли таке стається", - зазначив експерт.

Він наголосив, що практика і реальність свідчать, що енергетики достатньо швидко відновлюють енергопостачання і можуть це робити і надалі.

"Звісно, що впродовж таких періодів, коли вимикають російські удари енергоживлення, будуть запроваджені графіки погодинних вимкнень для побутових споживачів, графіки обмеження потужності для промисловості, що ми маємо зараз. Але от бувши зараз на нараді із цього питання, я переконався в тому, що найближчим часом ці графіки будуть зменшуватися, тобто обмеження будуть зменшуватися, енергетики будуть знову лагодити систему", - підсумував Рябцев.