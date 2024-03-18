Не нити, а робити: 17-й Український маркетинг-форум відбудеться під гаслом стійкості

Початок 2024 року став своєрідною точкою відліку нової реальності, в якій більше немає ілюзій щодо нетривалості війни і де фокусування на місії, стратегічне планування і дотримання власних принципів і цінностей набувають нового значення. Український бізнес підхоплює філософію “не нити, а робити”, тримати удар і працювати в довгу.

"Рекламний образ цьогорічного Українського маркетинг-форуму — кактус. Рослина, яка здатна пристосовуватися до будь-яких умов: накопичувати вологу, розвиватись, зростати і цвісти. І головне завдання цього року — створення нових правил гри, щоб підготуватись до марафону війни. Ми бачимо, що в Україні з’являються нові соціальні групи, розвивається новий культурний контекст, зростає потреба людей у довірі та безпеці. І брендам потрібно відповідати на ці виклики. Яким чином? Саме це ми і будемо обговорювати на форумі", — коментує Ірина Бондаренко, продюсерка Українського маркетинг-форуму.

Попри невизначеність війни, на цьогорічному УМФ експерти готові багато говорити саме про майбутнє — про сценарії розвитку бізнесу на нових ринках з фокусом на успіх українських фешн-брендів у світі, про розбудову нових соціальних стратегій, спрямованих на допомогу суспільству та війську, про нові виклики для маркетинг-директорів у професії та комунікації, про кардинальні зміни у споживанні, які продовжує спричиняти війна, про те, як оцінити реальний вплив різних типів комунікації і знайти те, чого дійсно потребує споживач.

"Комунікація сьогодні — це одночасно і життєво необхідна функція бренду, і найбільший виклик. Бренд не може залишатися поза подіями, потрібно мати свою позицію і чітко її озвучувати. І все це в умовах шаленої втоми і травмованості суспільства. Варто знайти свій tone of voice, свій баланс з повагою до всіх червоних ліній — це пріоритет адаптації бізнесу до тривалої боротьби", — розповідає Наталя Бухалова, співпродюсерка Українського маркетинг-форуму.

Серед спікерів цьогорічного форуму Ростислав Вовк, СЕО та співвласник компанії "Кормотех", Євген Муравщик, співзасновник Tabletki.ua, Марія Гаврилюк, співзасновниця бренду виняткових речей Gunia Project, Сергій Коваленко, СEO Yasno, Аліна Качоровська, співзасновниця і CEO холдингу Kacho Group, Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв’язків із громадськістю та ЗМІ, Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу "Сільпо", Сергій Костя, директор з маркетингу компанії Bolt у країнах Східної Європи, Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній "Нова пошта", Катерина Возіанова, засновниця брендів Indposhiv та Heroism, Тарас Маципура, віцепрезидент із маркетингу Carlsberg Ukraine, Ганна Гришина, директорка з маркетингу компанії "РУШ" (EVA та EVA.UA), Марія Самплавська, маркетинг-директорка “INTERTOP Україна”, Надія Гануліч-Манукян, директорка з маркетингу групи компаній UPG, Вікторія Ковальова, Head of Product and Brand Marketing в Uklon, Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Projector AI Lab (CBBO ЛУН, CIO Prjctr AI Lab), Катерина Співакова, директорка з комунікацій та регуляторного забезпечення Kernel, Ольга Семчук, керівниця коаліційної програми лояльності Fishka, Дмитро Осіюк, керівник сервісу аналітичних рішень у MacPaw, Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, та багато інших.

Одна зі спеціальних тем, яку будуть обговорювати на 17-му УМФ, — штучний інтелект у маркетингу. Бізнес активно впроваджує ШІ-технології, щоб автоматизувати та спростити робочі процеси. Спікери, які вже практикують використання ШІ у своїх компаніях, поділяться досвідом впровадження інструментів ШІ, щоб встигати за актуальними викликами.

Докладніше з програмою події можна ознайомитися на офіційному сайті Українського маркетинг-форуму за посиланням https://bit.ly/3TdIFV3.

Генеральним бізнес-партнером заходу став OMD Optimum Media Ukraine, лідер у сфері рекламно-комунікаційної індустрії в Україні та світі.

Еспресо - інформаційний партнер форуму.

Український маркетинг-форум — головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід. Це платформа, на якій ринок обговорює порядок денний на завтра та аналізує засвоєні уроки. Ми дивимося на маркетинг з позиції першої особи та об’єднуємо найкращих. Організатор Українського маркетинг-форуму — компанія IdeasFirst.