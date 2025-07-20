"Не стане чарівною соломинкою, яка зламає хребет російській агресії": експерт Гончар про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо.

"Звісно, краще, що цей санкційний пакет черговий прийнятий, ніж не був би прийнятий, але сподіватись теж на те, що він стане якоюсь такою чарівною соломинкою, яка зламає хребет російській агресії, не доводиться. І цей пакет теж хибує на ті ж проблеми, що і попередні пакети, себто механізм контролю, який, власне, дотримання тих санкційних режимів. Чи коли ми ведемо мову про знову чергову порцію танкерів, які належать до категорії так званого тіньового флоту, чи ми говоримо про те, як фінансово проконтролювати ті потоки, які генеруються відповідними експортними потоками російської нафти та нафтопродуктів. Так чи інакше цей санкційний пакет так само значною мірою стосується саме країн Європейського Союзу, які дотримуються цих санкційних положень", - сказав він.

Водночас Михайло Гончар зауважив, що лишається невирішеною ситуація, коли танкер, який завантажується, наприклад, в Усть-Лузі, Приморську чи Новоросійську, не заходить в порти країн Європейського Союзу, не проводить там технічні обслуговування, чи якісь ремонти та йде далі за своїм призначенням.

"Та ж сама ситуація схожа, скажімо, і коли ми візьмемо на чергову порцію російських банків, які потрапили під відключення від систем міжнародних розрахунків з SWIFT. Знову там, здається, 22 банків, от, а всього їх загалом десь 45 відключено, але є близько 250 інших російських банків, які спокійно працюють, їх ніхто не відключив. Ба більше, за останні пару років російські банки дедалі більше користуються альтернативною системою китайською China International Interbank Payment System. Вона прив'язана до юаня, але вона працює, тим більше, що Росія якби пішла особливо в питанні торгівлі нафтою якраз до тих країн, які мінімізують використання долара, а пропонують натомість свою валюту: Китай - юань, Індія - рупію і так далі", - додав експерт.