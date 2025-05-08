Немає сенсу бігти й продавати свої долари: економіст Пендзин щодо ініціативи НБУ прив'язати гривню до євро

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Національний банк України періодично генерує цікавими думками. Наприклад, поміняти копійку на шаги. Цікава думка, але вона далека від реального життя. Так само і з євро. Голова правління НБУ обережно сказав, що Національний банк розглядає таку можливість. З точки зору євроінтеграційних процедур, напевно, це своєчасне рішення – розглядати можливість. Але в реальній дійсності треба оцінювати ті фінансові потоки, що надходять в Україну. Якби ці основні фінансові потоки були номіновані в євро, тоді ініціатива НБУ - цілком розумна. Але основні ринки, на які Україна відправляє своє зерно, це точно не Європа, а Південно-Східна Азія, Ізраїль, Китай, країни Півночі Африки, де все номіновано в доларах", - зауважив Олег Пендзин.

За його словами, 70% світових розрахунків відбувається в доларах. А для того, щоб оцінити перспективи українського експорту сировини, то ми завжди дивимося на те, скільки коштує нафта на світових ринках. А на сьогодні барель нафти марки Brent номінується не в євро, а в доларах. У даній ситуації всі сировинні ринки номіновані в доларах.

"І поки буде така парадигма, я думаю, що Україні навряд чи є шанс переходити в євро. Якби Україна потужно постачала свою продукцію на європейський ринок, в першу чергу, аграрний ринок, а переважна більшість контрактів на постачання зерна були б номіновані в євро, то ініціатива НБУ була б дуже слушна. Але я зауважив, що нас не дуже сильно хочуть в Європі з нашою аграрною продукцією. Як в тій ситуації ми можемо з вами переходити на євро? А стосовно долара, то США оголосили, що підписують першу торговельну угоду з Великою Британією. Я абсолютно впевнений, що зараз піде цілий вал прямих договорів, де Америка буде робити те, що вона хоче", - прокоментував економіст.

На його думку, в таких цікавих "рівноправних" умовах сила долара однозначно буде зміцнюватися. Тому немає сенсу бігти й активно купляти євро, продаючи свої долари. В даній ситуації ми побачимо абсолютно інакші процеси найближчим часом. Долар, як був, так і лишається основною світовою валютою для розрахунків.

"Для прикладу, згадаймо, в якій основній валюті на сьогодні ми отримуємо макрофінансову допомогу - долари. В доларах у нас номіновані основні валютні резерви. До речі, їх безпрецедентно, за всі роки незалежності, зараз більше ніж $46,2 млрд. Україна ніколи не мала стільки валютних резервів. І там долари, не євро. Тому, я думаю, що з чисто політичної точки зору вивчати перспективи переходу на євро, як і заміну копійок на шаги, - надзвичайно важлива справа, яка дійсно може забрати багато часу для роздумів голови правління НБУ. Але в реальній дійсності, на мою думку, ми й далі будемо прив'язані до долара, а копійка лишиться копійкою", - резюмував Пендзин.