Немає сенсу бігти й продавати свої долари: економіст Пендзин щодо ініціативи НБУ прив'язати гривню до євро
Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважив, що долар буде зміцнюватися та залишатиметься основною світовою валютою для розрахунків
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Національний банк України періодично генерує цікавими думками. Наприклад, поміняти копійку на шаги. Цікава думка, але вона далека від реального життя. Так само і з євро. Голова правління НБУ обережно сказав, що Національний банк розглядає таку можливість. З точки зору євроінтеграційних процедур, напевно, це своєчасне рішення – розглядати можливість. Але в реальній дійсності треба оцінювати ті фінансові потоки, що надходять в Україну. Якби ці основні фінансові потоки були номіновані в євро, тоді ініціатива НБУ - цілком розумна. Але основні ринки, на які Україна відправляє своє зерно, це точно не Європа, а Південно-Східна Азія, Ізраїль, Китай, країни Півночі Африки, де все номіновано в доларах", - зауважив Олег Пендзин.
За його словами, 70% світових розрахунків відбувається в доларах. А для того, щоб оцінити перспективи українського експорту сировини, то ми завжди дивимося на те, скільки коштує нафта на світових ринках. А на сьогодні барель нафти марки Brent номінується не в євро, а в доларах. У даній ситуації всі сировинні ринки номіновані в доларах.
"І поки буде така парадигма, я думаю, що Україні навряд чи є шанс переходити в євро. Якби Україна потужно постачала свою продукцію на європейський ринок, в першу чергу, аграрний ринок, а переважна більшість контрактів на постачання зерна були б номіновані в євро, то ініціатива НБУ була б дуже слушна. Але я зауважив, що нас не дуже сильно хочуть в Європі з нашою аграрною продукцією. Як в тій ситуації ми можемо з вами переходити на євро? А стосовно долара, то США оголосили, що підписують першу торговельну угоду з Великою Британією. Я абсолютно впевнений, що зараз піде цілий вал прямих договорів, де Америка буде робити те, що вона хоче", - прокоментував економіст.
На його думку, в таких цікавих "рівноправних" умовах сила долара однозначно буде зміцнюватися. Тому немає сенсу бігти й активно купляти євро, продаючи свої долари. В даній ситуації ми побачимо абсолютно інакші процеси найближчим часом. Долар, як був, так і лишається основною світовою валютою для розрахунків.
"Для прикладу, згадаймо, в якій основній валюті на сьогодні ми отримуємо макрофінансову допомогу - долари. В доларах у нас номіновані основні валютні резерви. До речі, їх безпрецедентно, за всі роки незалежності, зараз більше ніж $46,2 млрд. Україна ніколи не мала стільки валютних резервів. І там долари, не євро. Тому, я думаю, що з чисто політичної точки зору вивчати перспективи переходу на євро, як і заміну копійок на шаги, - надзвичайно важлива справа, яка дійсно може забрати багато часу для роздумів голови правління НБУ. Але в реальній дійсності, на мою думку, ми й далі будемо прив'язані до долара, а копійка лишиться копійкою", - резюмував Пендзин.
- 8 травня глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість відмови від долара США. Київ хоче тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв'язків з Європою.
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