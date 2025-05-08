Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Немає сенсу бігти й продавати свої долари: економіст Пендзин щодо ініціативи НБУ прив'язати гривню до євро
Ексклюзив

Немає сенсу бігти й продавати свої долари: економіст Пендзин щодо ініціативи НБУ прив'язати гривню до євро

Ірена Моляр
8 травня, 2025 четвер
21:57
Економіка валюта доллар обмін валют

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважив, що долар буде зміцнюватися та залишатиметься основною світовою валютою для розрахунків

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Національний банк України періодично генерує цікавими думками. Наприклад, поміняти копійку на шаги. Цікава думка, але вона далека від реального життя. Так само і з євро. Голова правління НБУ обережно сказав, що Національний банк розглядає таку можливість. З точки зору євроінтеграційних процедур, напевно, це своєчасне рішення – розглядати можливість. Але в реальній дійсності треба оцінювати ті фінансові потоки, що надходять в Україну. Якби ці основні фінансові потоки були номіновані в євро, тоді ініціатива НБУ - цілком розумна. Але основні ринки, на які Україна відправляє своє зерно, це точно не Європа, а Південно-Східна Азія, Ізраїль, Китай, країни Півночі Африки, де все номіновано в доларах", - зауважив Олег Пендзин.

За його словами, 70% світових розрахунків відбувається в доларах. А для того, щоб оцінити перспективи українського експорту сировини, то ми завжди дивимося на те, скільки коштує нафта на світових ринках. А на сьогодні барель нафти марки Brent номінується не в євро, а в доларах. У даній ситуації всі сировинні ринки номіновані в доларах.

"І поки буде така парадигма, я думаю, що Україні навряд чи є шанс переходити в євро. Якби Україна потужно постачала свою продукцію на європейський ринок, в першу чергу, аграрний ринок, а переважна більшість контрактів на постачання зерна були б номіновані в євро, то ініціатива НБУ була б дуже слушна. Але я зауважив, що нас не дуже сильно хочуть в Європі з нашою аграрною продукцією. Як в тій ситуації ми можемо з вами переходити на євро? А стосовно долара, то США оголосили, що підписують першу торговельну угоду з Великою Британією. Я абсолютно впевнений, що зараз піде цілий вал прямих договорів, де Америка буде робити те, що вона хоче", - прокоментував економіст.

На його думку, в таких цікавих "рівноправних" умовах сила долара однозначно буде зміцнюватися. Тому немає сенсу бігти й активно купляти євро, продаючи свої долари. В даній ситуації ми побачимо абсолютно інакші процеси найближчим часом. Долар, як був, так і лишається основною світовою валютою для розрахунків.

"Для прикладу, згадаймо, в якій основній валюті на сьогодні ми отримуємо макрофінансову допомогу - долари. В доларах у нас номіновані основні валютні резерви. До речі, їх безпрецедентно, за всі роки незалежності, зараз більше ніж $46,2 млрд. Україна ніколи не мала стільки валютних резервів. І там долари, не євро. Тому, я думаю, що з чисто політичної точки зору вивчати перспективи переходу на євро, як і заміну копійок на шаги, - надзвичайно важлива справа, яка дійсно може забрати багато часу для роздумів голови правління НБУ. Але в реальній дійсності, на мою думку, ми й далі будемо прив'язані до долара, а копійка лишиться копійкою", - резюмував Пендзин.

 

  • 8 травня глава Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість відмови від долара США. Київ хоче тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв'язків з Європою.
     
Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
гривня
Китай
НБУ
Європа
курс долара
курс валют
курс гривні
Африка
нафта
США
курс євро
Читайте також:
погода, опади, дощь
Автор Катерина Єсікова
8 травня, 2025 четвер
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 9 травня від Наталки Діденко
Віктор Ягун
Автор Євген Козярін
7 травня, 2025 середа
Можливий удар "Орєшником" по Києву - це завершення всіх можливостей для перемовин, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Вупі Голдберг
Автор Дар'я Тарасова
7 травня, 2025 середа
Лауреатка "Оскара" Вупі Голдберг запропонувала Трампу знизити ціну на яйця, перш ніж вводити мита на кіно
Київ
+10.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 46.52
    Продаж 47.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
9 травня
14:49
Ексголова ЦРУ Девід Петреус
За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
14:42
Оновлено
У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі
14:34
Ексклюзив
"Алея кохання" у Наводницькому парку
У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
14:10
Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани
14:08
Володимир Огризко
"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко
14:03
OPINION
День перемоги Китаю. Як Росія платить найвищу ціну за підтримку Сі?
13:46
Оновлено
Віктор Орбан
Розвідка Угорщини шпигувала проти України: СБУ викрила агентурну мережу. Сіярто прокоментував
13:42
Іванна Климпуш-Цинцадзе
У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе
13:08
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
12:24
погода весна хмари
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт
12:14
Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
12:03
Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
12:00
OPINION
Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
11:51
Роман Костенко
На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко
11:39
Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс
11:16
Оновлено
Кір Стармер
Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
11:14
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
10:40
За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького
10:36
електроенергія
Через негоду зріс рівень споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 9 травня
10:32
Анонс
КБФ
Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
10:20
Фрідріх Мерц
Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
10:06
OPINION
Європа не по Urals
10:02
Ексклюзив
У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
10:00
На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом
09:58
Аналітика
Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови
Диявол у деталях: які пункти в угоді зі США найбільше турбують український бізнес
09:44
Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження
09:28
Папа Франциск
Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану
09:15
У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
09:05
Ексклюзив
"Орешник" путін
Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
08:50
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 193 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:36
Дональд Трамп
CNN: Трамп націлився на глибоководний видобуток копалин. Чому це може бути небезпечним
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
08:15
Москва
У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження
08:09
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
08:01
OPINION
Леви на Апостольському престолі
07:32
віце-президент США Джей Ді Венс
"Принципово не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в конфлікт між Пакистаном та Індією
07:27
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV