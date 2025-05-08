Україна розглядає можливість переходу з долара на євро як основну валюту
Україна розглядає можливість відмови від долара США. Київ хоче тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв'язків з Європою
Про це заявив глава Національного банку України Андрій Пишний, передає Reutes.
"Потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують центральний банк розглянути питання про те, чи повинен євро бути базовою валютою для української гривні замість долара", - заявив очільник НБУ.
За його словами, ця робота "складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки".
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Пишний додав, що операції з доларом продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча "поки що помірно".
- Національний банк працює над законопроєктом щодо платіжної дисципліни, що передбачає створення реєстру українців, які надавали свої банківські рахунки для відмивання коштів і інших незаконних дій.
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