Україна розглядає можливість переходу з долара на євро як основну валюту

Про це заявив глава Національного банку України Андрій Пишний, передає Reutes.

"Потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують центральний банк розглянути питання про те, чи повинен євро бути базовою валютою для української гривні замість долара", - заявив очільник НБУ.

За його словами, ця робота "складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки".

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Пишний додав, що операції з доларом продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча "поки що помірно".