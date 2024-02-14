Оборонний сектор України цьогоріч наростить обсяги у 6 разів, - Мінстратегпром
Український оборонний сектор за минулий рік зріс утричі. Цьогоріч у Мінстратегпромі очікують його зростання ушестеро
Про це 14 лютого на організованій Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) конференції Global Outlook: A Winning Vision заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Інтерфакс-Україна.
"Ворог за чисельністю, за коштами, які вони залучають, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко їх задовольнити в повному обсязі. Однак лише минулого року ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо приріст у шість разів", - сказала вона.
За її словами, відомство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.
"Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і в цьому напрямку ми теж рухаємося", - сказала Гвоздяр.
Окрім того, вона наголосила на тому, що наразі багато виробників дронів і БПЛА купують запчастини за кордоном, однак важливо перейти на використання деталей українського виробництва.
"Гроші всі в оборонці. Таким чином ми рано чи пізно все одно прийдемо до того, що це вигідніше для економіки в цілому. Нам дуже важливо залишати наш бюджет усередині країни", - резюмувала чиновниця.
- 28 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет України на 2024 рік. 50% українського бюджету складатимуть витрати на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію", - пояснював очільник уряду Денис Шмигаль.
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