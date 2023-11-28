Зеленський підписав закон про держбюджет-2024: основні положення
Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про держбюджет на наступний рік. Верховна Рада ухвалила його на засіданні 9 листопада
Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Ради.
Так, доходи в державному бюджеті на 2024 закладені на рівні 1,768 трлн грн, видатки бюджету – 3,35 трлн грн, дефіцит державного бюджету становитиме 1,57 трлн грн, зовнішні запозичення сягатимуть 41 млрд доларів.
Прогноз реального рівня ВВП складає 4,6%, прогноз щодо інфляції – 9,7%, середній курс гривні за рік прогнозується на рівні 40,7 грн за долар.
Також у бюджеті закладено індексацію пенсій та збільшення мінімальної зарплати.
Окрім того, уряд заклав 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу.
- Державний бюджет на 2024 рік Рада ухвалила 9 листопада. За нього проголосували 276 народних депутатів.
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