Зеленський підписав закон про держбюджет-2024: основні положення

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Ради.

Так, доходи в державному бюджеті на 2024 закладені на рівні 1,768 трлн грн, видатки бюджету – 3,35 трлн грн, дефіцит державного бюджету становитиме 1,57 трлн грн, зовнішні запозичення сягатимуть 41 млрд доларів.

Прогноз реального рівня ВВП складає 4,6%, прогноз щодо інфляції – 9,7%, середній курс гривні за рік прогнозується на рівні 40,7 грн за долар.

Також у бюджеті закладено індексацію пенсій та збільшення мінімальної зарплати.

Окрім того, уряд заклав 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу.