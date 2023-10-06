Уряд заклав у бюджет 40 млрд грн на відновлення економіки та допомогу бізнесу, - Шмигаль
Сьогодні, 6 жовтня, Уряд заклав у проєкт держбюджету на 2024 рік 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
За його словами, 40 млрд грн будуть спрямовані на на відновлення економіки та допомогу бізнесу, а саме:
- 18 млрд грн на програму пільгового кредитування "5-7-9".
- Майже 5 млрд грн на ефективну програму безповоротних грантів єРобота.
- 3 млрд грн на підтримку інвестиційних проєктів.
- 1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва.
- 1 млрд грн на індустріальні парки. Їх уже працює більш ніж 60, але постійно рухаємося вперед.
"Невід’ємною частиною відновлення України має стати й відновлення нашої економіки. На наступний рік ми заклали в проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу", - написав Шмигаль.
Сьогодні, 6 жовтня, до Реєстру індустріальних парків було включено два нових майданчики: на Івано-Франківщині та на Дніпропетровщині. Очікується, що завдяки цим двом індустріальним паркам буде створено близько 2 тисяч нових робочих місць.
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Зокрема, Верховна Рада України у другому читанні ухвалила в цілому проєкт закону про державний бюджет 2023, який передбачає збільшення видатків на потреби оборони до майже 303 млрд грн. За законопроєкт проголосували 313 депутатів.
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