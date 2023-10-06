Уряд заклав у бюджет 40 млрд грн на відновлення економіки та допомогу бізнесу, - Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

За його словами, 40 млрд грн будуть спрямовані на на відновлення економіки та допомогу бізнесу, а саме:

18 млрд грн на програму пільгового кредитування "5-7-9".

Майже 5 млрд грн на ефективну програму безповоротних грантів єРобота.

3 млрд грн на підтримку інвестиційних проєктів.

1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва.

1 млрд грн на індустріальні парки. Їх уже працює більш ніж 60, але постійно рухаємося вперед.

"Невід’ємною частиною відновлення України має стати й відновлення нашої економіки. На наступний рік ми заклали в проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу", - написав Шмигаль.

Сьогодні, 6 жовтня, до Реєстру індустріальних парків було включено два нових майданчики: на Івано-Франківщині та на Дніпропетровщині. Очікується, що завдяки цим двом індустріальним паркам буде створено близько 2 тисяч нових робочих місць.