ВР проголосувала за збільшення видатків на потреби оборони до 303 млрд грн
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила в цілому проєкт закону про державний бюджет 2023, який передбачає збільшення видатків на потреби оборони до майже 303 млрд грн
Про це інформують голова бюджетного комітету Роксолана Підласа та нардеп Ярослав Железняк.
Підласа розповіла, що правки до законопроєкту розглядали понад 11,5 годин, втім, суттєвих змін не відбулося. Нардеп Железняк уточнив, що за законопроєкт проголосували 313 депутатів.
Виділені кошти здебільшого спрямують на потреби оборони, а саме на:
- Міноборони - 211 млрд грн
- МВС - 79 млрд грн
- Мінстратегпром - 4,3 млрд грн
- Службу безпеки України - 4,2 млрд грн
- Головне управління розвідки - 2,5 млрд грн
- Держспецзв’язку - 570 млн грн
- Службу зовнішньої розвідки - 500 млн грн
- Управління державної охорони - 230,5 млн грн
Крім того, збільшили видатки на:
- Міністерство соціальної політики - 16,5 млрд грн
- Міністерство зовнішніх справ - 1,3 млрд грн
- Міністерство освіти та науки - 572 млн грн
- Міністерство енергетики - 350 млн грн
- Державне бюро розслідувань - 219 млн грн
"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн", - вказав Железняк.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення до 55,8 млрд грн.
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