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Видатки на оборонне виробництво у проєкті держбюджету збільшені у 7 разів, - Шмигаль

30 вересня, 2023 субота
14:40
Економіка

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення до 55,8 млрд грн

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій заявив, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення у 7 разів — до 55,8 млрд грн. 

"Сьогодні український ВПК переживає нове народження. Ми запускаємо нові виробництва. Розширюємо ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення. Інвестуємо у нові технології та нові розробки.  Працюємо з партнерами", - зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, у 2023 році уряд започаткував декілька експериментальних проектів щодо виробництва різного типу безпілотників. Системно спрощуємо бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння.

Зокрема, він додав, що приватний сектор - ключовий партнер, і Україна готова допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії. 

Як повідомив Денис Шмигаль, на сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки. Крім того, опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів. 

Що відомо про Форум оборонних індустрій

Вперше президент України Володимир Зеленський згадав про Форум оборонних індустрій на початку серпня на конференції послів України в Ужгороді.

Вже 17 серпня він анонсував проведення восени першого Форуму оборонних індустрій, який покликаний зібрати українських та іноземних виробників зброї й дати новий безпековий імпульс для світу.

Зеленський додав, що Форум запланований, як перша фіксація досягнень оборонно-промислового комплексу України.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - наголосив президент.

Згодом, 16 вересня, Зеленський повідомив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.

За його словами, підготовка Форуму оборонних індустрій триває, інтерес до нього дуже високий, а це повністю відображає силу й потенціал України.

25 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь у Форумі оборонних індустрій у Києві підтвердили 165 оборонних компаній з 26 країн.

Під час Форуму оборонних індустрій у п'ятницю, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і першого у світі флоту морських дронів.

бюджет
Війна з Росією
державний бюджет
уряд Шмигаля
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