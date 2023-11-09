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Верховна Рада затвердила державний бюджет на 2024 рік

9 листопада, 2023 четвер
13:57
Економіка Верховна Рада

Верховна Рада України у четвер, 9 листопада, затвердила державний бюджет на 2024 рік

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

За державний бюджет на 2024 рік проголосували 276 народних депутати. 

результати голосування за держбюджет 2024

Фото: t.me/yzheleznyak/5888

Железняк також нагадав, про основні зміни у держбюджеті. 

Зокрема доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн. Тепер вони становлять 1,768 трлн грн. Водночас видатки майже не змінилися і становлять 3,35 трлн грн. Дефіцит зменшили на 22 млрд грн, тепер він становить 1,57 трлн грн.

Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з $42,9 млрд до $41 млрд). Їх перекрили шляхом збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.

Серед інших змін: 

  • прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
  • прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8 %);
  • припущення щодо курсу гривні у середньому за рік 40,7 гривні за долар (було 41,4 грн за дол.). 

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 50% українського бюджету підуть на оборону та безпеку України. 

"Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію", - зазначив він. 

Шмигаль повідомив, що, крім того, у бюджеті закладено індексацію пенсій та збільшення мінімальної зарплати. 

"Видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн. Видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн. Кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн", - додав прем'єр. 

  • Цьогоріч уряд заклав у проєкт держбюджету на 2024 рік 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу.
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ВРУ
державний бюджет
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