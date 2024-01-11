Обсяги російського алюмінію на складах Британії зросли після рішення про нові санкції, - Reuters
Частка доступних запасів алюмінію російського виробництва на складах, зареєстрованих Лондонською біржею металів (LME), зросла до 90,4% у грудні з 78,8% у листопаді
Про це пише Reuters.
Зазначається, що зростання частки алюмінію сталося після того, як Велика Британія наклала обмеження на юридичних та фізичних осіб, які приймають фізичні поставки недорогоцінних металів російського виробництва, що є частиною ширших санкцій проти РФ за її війну в Україні.
Обмеження разом із приглушеним попитом на фізичному ринку сприяли додатковим поставкам на склади, зареєстровані LME. Водночас ордерні запаси алюмінію на складах, зареєстрованих LME, зросли на 74% після оголошення санкцій Великої Британії.
Компанія LME повідомила, що російський метал продовжував поступати через складську мережу впродовж грудня. Вони також активно слідкують за упорядкуванням російського металу на ринку.
- Британський уряд посилив санкції проти Росії, серед іншого буде заборонено імпорт російських алмазів та експорт товарів подвійного призначення.
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