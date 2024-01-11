Обсяги російського алюмінію на складах Британії зросли після рішення про нові санкції, - Reuters

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зростання частки алюмінію сталося після того, як Велика Британія наклала обмеження на юридичних та фізичних осіб, які приймають фізичні поставки недорогоцінних металів російського виробництва, що є частиною ширших санкцій проти РФ за її війну в Україні.

Обмеження разом із приглушеним попитом на фізичному ринку сприяли додатковим поставкам на склади, зареєстровані LME. Водночас ордерні запаси алюмінію на складах, зареєстрованих LME, зросли на 74% після оголошення санкцій Великої Британії.

Компанія LME повідомила, що російський метал продовжував поступати через складську мережу впродовж грудня. Вони також активно слідкують за упорядкуванням російського металу на ринку.