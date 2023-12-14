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Головна Економіка Алмази та товари подвійного призначення: Британія посилила санкції проти РФ

Алмази та товари подвійного призначення: Британія посилила санкції проти РФ

14 грудня, 2023 четвер
21:54
Економіка Санкції на алмази

Британський уряд посилив санкції проти Росії, серед іншого буде заборонено імпорт російських алмазів та експорт товарів подвійного призначення

Про це йдеться в рішенні уряду.

Уряд Великої Британії видав два підзаконні акти, які додатково посилюють санкції проти Росії.

Один із них покликаний додатково скоротити експорт британських товарів до Росії. Він забороняє експорт до Росії товарів, які "несуть ризик військового чи промислового застосування", а також низки предметів, виявлених Україною на полі бою, зокрема деталей машин та електронних компонентів. "По суті, лише експорт із низьким ризиком, гуманітарного, харчового та медичного призначення залишиться не під санкціями після цього", — йдеться в повідомленні уряду.

Другий акт забороняє імпорт до Великобританії російських алмазів з 1 січня 2024 року. У майбутньому уряд планує заборонити і послуги, пов'язані з імпортом російських металів, але тоді, коли це буде можливо зробити узгоджено з міжнародними партнерами.

Як повідомляє уряд, за рік від початку російського повномасштабного вторгнення імпорт з Росії впав на 94%, а експорт до Росії — на 74%. Виходячи з цифр 2021 року, нові санкції потенційно торкнуться експортних товарів на 70 млн фунтів стерлінгів та імпорту на 67 млн, до того ж вони посилять обмеження на експорт товарів на суму 662 млн фунтів, на які вже поширюються раніше введені санкції, пише уряд.

  • 7 грудня стало відомо, що Канада запроваджує заборону на прямий імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з РФ.
  • 28 листопада Єврокомісія затвердила пропозицію про заборону на продаж російських алмазів – її передано країнам-членам ЄС.
  • 6 грудня держави Групи семи оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на російські алмази.

санкції проти Росії
Велика Британiя
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