Алмази та товари подвійного призначення: Британія посилила санкції проти РФ

Про це йдеться в рішенні уряду.

Уряд Великої Британії видав два підзаконні акти, які додатково посилюють санкції проти Росії.

Один із них покликаний додатково скоротити експорт британських товарів до Росії. Він забороняє експорт до Росії товарів, які "несуть ризик військового чи промислового застосування", а також низки предметів, виявлених Україною на полі бою, зокрема деталей машин та електронних компонентів. "По суті, лише експорт із низьким ризиком, гуманітарного, харчового та медичного призначення залишиться не під санкціями після цього", — йдеться в повідомленні уряду.

Другий акт забороняє імпорт до Великобританії російських алмазів з 1 січня 2024 року. У майбутньому уряд планує заборонити і послуги, пов'язані з імпортом російських металів, але тоді, коли це буде можливо зробити узгоджено з міжнародними партнерами.

Як повідомляє уряд, за рік від початку російського повномасштабного вторгнення імпорт з Росії впав на 94%, а експорт до Росії — на 74%. Виходячи з цифр 2021 року, нові санкції потенційно торкнуться експортних товарів на 70 млн фунтів стерлінгів та імпорту на 67 млн, до того ж вони посилять обмеження на експорт товарів на суму 662 млн фунтів, на які вже поширюються раніше введені санкції, пише уряд.