Єврокомісія погодила санкції щодо алмазів з РФ, - AFP

Про це повідомляє AFP посиланням на проєкт ухвали.

Найближчим часом, за інформацією агентства, документ може бути направлений на розгляд усім країнам-членам Євросоюзу.

Санкції торкнуться алмазів, які видобуті в Росії, експортуються з неї або перевозяться транзитом, а також алмазів, оброблених у третіх країнах та ювелірних виробів з діамантами. Заборону на алмази з Росії планується запровадити з 1 січня 2024 року, на оброблені у третіх країнах – з 1 вересня 2024 року.

Введення обмежень на торгівлю російськими алмазами країнами Євросоюзу та G7, серед яких Японія, було анонсовано у травні. Передбачається, що на території ЄС та «Групи семи» дозволять придбання, продаж та обробку алмазів лише з неросійським маркуванням.