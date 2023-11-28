Єврокомісія погодила санкції щодо алмазів з РФ, - AFP
Єврокомісія затвердила пропозицію про заборону на продаж російських алмазів – її передано країнам-членам ЄС
Про це повідомляє AFP посиланням на проєкт ухвали.
Найближчим часом, за інформацією агентства, документ може бути направлений на розгляд усім країнам-членам Євросоюзу.
Санкції торкнуться алмазів, які видобуті в Росії, експортуються з неї або перевозяться транзитом, а також алмазів, оброблених у третіх країнах та ювелірних виробів з діамантами. Заборону на алмази з Росії планується запровадити з 1 січня 2024 року, на оброблені у третіх країнах – з 1 вересня 2024 року.
Введення обмежень на торгівлю російськими алмазами країнами Євросоюзу та G7, серед яких Японія, було анонсовано у травні. Передбачається, що на території ЄС та «Групи семи» дозволять придбання, продаж та обробку алмазів лише з неросійським маркуванням.
- 10 травня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.
- У середині жовтня стало відомо, що країни G7 обговорюють чотири варіанти санкцій проти російських алмазів – їх планують затвердити до 1 січня 2024 року.
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