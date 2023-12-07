Канада заборонила імпорт російських алмазів та виробів з діамантами

Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, йдеться на сайті уряду Канади.

"Запровадження цієї заборони у погодженні з нашими партнерами по G7 посилає Росії чіткий сигнал: ми не толеруватимемо використання Росією доходів від алмазів для фінансування війни", - заявила Жолі.

Вона закликала президента РФ Володимира Путіна "негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України".

"Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде необхідно", - наголосила міністр.

У канадському МЗС також пообіцяли разом із міжнародними партнерами "запровадити усеосяжний контроль та перевірки стосовно заборони російських алмазів".

Росія – найбільший у світі виробник алмазів, минулого року у країні їх видобуто на 3,5 млрд дол. Водночас у державах G7 продається 70% світових діамантів. У 2021 році Канада імпортувала російських алмазів та діамантових виробів на понад 3 млрд дол США.