Канада заборонила імпорт російських алмазів та виробів з діамантами
Канада запроваджує заборону на прямий імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з РФ
Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, йдеться на сайті уряду Канади.
"Запровадження цієї заборони у погодженні з нашими партнерами по G7 посилає Росії чіткий сигнал: ми не толеруватимемо використання Росією доходів від алмазів для фінансування війни", - заявила Жолі.
Вона закликала президента РФ Володимира Путіна "негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України".
"Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде необхідно", - наголосила міністр.
У канадському МЗС також пообіцяли разом із міжнародними партнерами "запровадити усеосяжний контроль та перевірки стосовно заборони російських алмазів".
Росія – найбільший у світі виробник алмазів, минулого року у країні їх видобуто на 3,5 млрд дол. Водночас у державах G7 продається 70% світових діамантів. У 2021 році Канада імпортувала російських алмазів та діамантових виробів на понад 3 млрд дол США.
- 10 травня прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що його країна має намір відіграти провідну роль у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами.
- У середині жовтня стало відомо, що країни G7 обговорюють чотири варіанти санкцій проти російських алмазів – їх планують затвердити до 1 січня 2024 року.
- 28 листопада Єврокомісія затвердила пропозицію про заборону на продаж російських алмазів – її передано країнам-членам ЄС.
- 6 грудня держави "Групи семи" оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на російські алмази.
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