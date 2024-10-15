Очільник Енергоатому: всі 9 блоків АЕС у роботі, працюємо з резервом потужності
Усі 9 блоків НАЕК "Енергоатом" працюють та забезпечують резерв потужності після завершення планових ремонтів на всіх атомних електростанціях на підконтрольних територіях України
Про це заявив очільник Енергоатому Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.
"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", - запевнив він.
За словами Котіна, атомна генерація має "значний резерв" потужності, яку за необхідності зможуть додати.
Енергоатом контролює Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Відповідно до презентації НАЕК, компанія оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків у 8,13 ГВт.
- 9 жовтня Енергоатом достроково завершив ремонтну кампанію-2024.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.81Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе