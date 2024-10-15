Очільник Енергоатому: всі 9 блоків АЕС у роботі, працюємо з резервом потужності

Про це заявив очільник Енергоатому Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.

"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", - запевнив він.

За словами Котіна, атомна генерація має "значний резерв" потужності, яку за необхідності зможуть додати.

Енергоатом контролює Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Відповідно до презентації НАЕК, компанія оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків у 8,13 ГВт.