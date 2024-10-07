Очільник Укрзалізниці Євген Лященко подав заяву про відставку
До наглядової ради Укрзалізниці надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Зазначається, що наглядова рада планує розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.
Як пише Укрінформ із посиланням на власні джерела в Укрзалізниці, новим головою правління, ймовірно, стане керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.
Натомість Лященко продовжуватиме працювати у команді УЗ у статусі члена правління та відповідатиме за фінанси до березня.
"Від Перцовського очікують пришвидшення оновлення пасажирських вагонів та вантажних локомотивів, розбудову прикордонної залізничної інфраструктури. Один з перспективних планів - уніфікація колійного господарства і рухомого складу із європейським", - йдеться у повідомленні.
- Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, відповідно до якого Олександр Камишін увійшов до наглядової ради АТ "Укрзалізниця".
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