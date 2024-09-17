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Уряд призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
17:19
Суспільство Олександр Камишін

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, відповідно до якого Олександр Камишін увійшов до наглядової ради АТ "Укрзалізниця"

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Камишіна Олександра Миколайовича як представника держави. Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Лященка Євгена Анатолійовича підписати цивільно-правовий договір з Камишіним Олександром Миколайовичем", - зазначено в розпорядженні.

Відомо, що документ набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою в світі", - прокоментував своє призначення на посаду Камишін.

  • 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
  • Указом президента України від 8 вересня №623/2024 Камишіна призначили радником президента зі стратегічних питань.
Теги:
Україна
Укрзалізниця
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