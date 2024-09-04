Рада звільнила голову Мінстратегпрому Камишіна

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 243 нардепів.

"Звіт був, дякуємо за роботу", - написав Железняк.

Напередодні LIGA.net з посиланням на джерело писало, що Камишін після звільнення може стати заступником глави Офісу президента Андрія Єрмака замість нещодавно звільненого Ростислава Шурми.

Джерела "РБК-Україна" також повідомляли, що замість Камишіна у міністерстві призначать одного з його заступників - ймовірно, Сергія Боєва. На цю посаду також розглядають нинішнього керівника Укроборонпрома Германа Сметаніна.

Водночас нардеп Железняк наголосив, що попри інформацію у ЗМІ, Камишін не йде на посаду заступника голови ОП, а буде у статусі стратегічного радника.

Зазначимо, що Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України 21 березня 2023 року