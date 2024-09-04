Рада звільнила голову Мінстратегпрому Камишіна
У середу, 4 вересня, Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 243 нардепів.
"Звіт був, дякуємо за роботу", - написав Железняк.
Напередодні LIGA.net з посиланням на джерело писало, що Камишін після звільнення може стати заступником глави Офісу президента Андрія Єрмака замість нещодавно звільненого Ростислава Шурми.
Джерела "РБК-Україна" також повідомляли, що замість Камишіна у міністерстві призначать одного з його заступників - ймовірно, Сергія Боєва. На цю посаду також розглядають нинішнього керівника Укроборонпрома Германа Сметаніна.
Водночас нардеп Железняк наголосив, що попри інформацію у ЗМІ, Камишін не йде на посаду заступника голови ОП, а буде у статусі стратегічного радника.
Зазначимо, що Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України 21 березня 2023 року
- Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада отримала заяви про звільнення від очільників трьох українських міністерств, зокрема і голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна.
- Цього ж дня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
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