Партнери запевнили Україну у фінансовій допомозі до кінця 2024 року, - Марченко

Про це він написав у Facebook.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Марченко зауважив, що тепер критично важливо, аби підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.

"Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році", - зазначив міністр.

Він додав, що на засідання серед головних тем була також українська енергетика.

"Відновлення енергооб’єктів та забезпечення їх захисту є важливою передумовою економічного відновлення. Громадяни і бізнес мають бути захищеними від обстрілів. Наголошуємо на необхідності посилення української системи ППО". - розповів Марченко.