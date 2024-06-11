Партнери запевнили Україну у фінансовій допомозі до кінця 2024 року, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за результатами 10-го засідання керівного комітету Координаційної платформи донорів України 11 червня Україна отримала від партнерів запевнення щодо виділення необхідної підтримки бюджету у 2024 році
Про це він написав у Facebook.
"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Марченко зауважив, що тепер критично важливо, аби підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.
"Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році", - зазначив міністр.
Він додав, що на засідання серед головних тем була також українська енергетика.
"Відновлення енергооб’єктів та забезпечення їх захисту є важливою передумовою економічного відновлення. Громадяни і бізнес мають бути захищеними від обстрілів. Наголошуємо на необхідності посилення української системи ППО". - розповів Марченко.
- 14 травня Європейський Союз підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
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