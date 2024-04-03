Підтримка ЗСУ і відбудова: Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн

Про це інформує пресслужба Верховної Ради у Telegram.

Зазначається, що €5,3 млн підуть на відбудову України, а ще €4,3 млн - на підтримку Збройних Сил через Європейський фонд миру.

Народна депутатка Олена Кондратюк наголосила, що Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

За її словами, урядовий план на 2024 рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС.