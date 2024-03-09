Литва виділила €5 млн на відбудову українських шкіл і дитсадків

Про це пише LRT.

Зазначається, що оскільки підтримка України США зривається, Європейський Союз (ЄС) не може зволікати і повинен надати військову та фінансову підтримку Україні.

"Цього тижня Литва повідомила, що сприятиме чеській ініціативі, спільно закуповуючи боєприпаси для українських військових, ми також оголосили про виділення 5 мільйонів євро для реконструкції та адаптації зруйнованих шкіл і дитячих садків в Україні шляхом встановлення в них укриттів", - сказав Скайсте.

Під час візиту в Україну міністр відвідав дитячий садок в Ірпені, який відбудували за литовські гроші. Він обладнаний сховищами, які відповідають вимогам безпеки.