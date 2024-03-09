Литва виділила €5 млн на відбудову українських шкіл і дитсадків
Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте заявив, що країна виділяє €5 млн на підтримку відбудови шкіл і дитячих садків в Україні
Про це пише LRT.
Зазначається, що оскільки підтримка України США зривається, Європейський Союз (ЄС) не може зволікати і повинен надати військову та фінансову підтримку Україні.
"Цього тижня Литва повідомила, що сприятиме чеській ініціативі, спільно закуповуючи боєприпаси для українських військових, ми також оголосили про виділення 5 мільйонів євро для реконструкції та адаптації зруйнованих шкіл і дитячих садків в Україні шляхом встановлення в них укриттів", - сказав Скайсте.
Під час візиту в Україну міністр відвідав дитячий садок в Ірпені, який відбудували за литовські гроші. Він обладнаний сховищами, які відповідають вимогам безпеки.
- Міністерство оборони Литви 7 березня повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси.
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