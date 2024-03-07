Черговий пакет допомоги: Литва передала Україні партію 155-мм снарядів

Про це повідомляє "Європейська правда".

Литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва надсилає те, "чого Україна зараз найбільше потребує".

"Ми чуємо їх, і наша допомога продовжується", – додав він.

Окрім військової техніки та озброєння, Литва робить свій внесок в оборону України шляхом підготовки військовослужбовців, лікування та реабілітації поранених солдатів, експертних консультацій, внесків у фонди допомоги Україні.

За оцінками німецького Інституту світової економіки ім. Кіля, Литва надала Україні підтримку на суму 1,8% свого ВВП і за цим параметром наразі є країною №1 у світі у підтримці України.