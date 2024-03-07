Черговий пакет допомоги: Литва передала Україні партію 155-мм снарядів
Міністерство оборони Литви 7 березня повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси
Про це повідомляє "Європейська правда".
Литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва надсилає те, "чого Україна зараз найбільше потребує".
"Ми чуємо їх, і наша допомога продовжується", – додав він.
Окрім військової техніки та озброєння, Литва робить свій внесок в оборону України шляхом підготовки військовослужбовців, лікування та реабілітації поранених солдатів, експертних консультацій, внесків у фонди допомоги Україні.
За оцінками німецького Інституту світової економіки ім. Кіля, Литва надала Україні підтримку на суму 1,8% свого ВВП і за цим параметром наразі є країною №1 у світі у підтримці України.
- 4 березня стало відомо, що Литва долучиться до закупівлі артилерійських снарядів для України за ініціативою Чехії.
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