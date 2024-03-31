Підвищення акцизів на пальне є неприпустимим, - Южаніна

Про це розповіла народна депутатка України Ніна Южаніна в етері телеканалу "Еспресо".

"Грошей в бюджеті не вистачає. Замість того, щоб економити та менше коштів витрачати нераціонально, в уряді вирішили "залізти в кишені" громадянам. Пальне - один із видів товарів, який відразу впливає на підвищення [вартості] всіх груп товарів для кінцевого споживача. Очевидно, в уряді зробили якісь висновки, що в людей достатньо грошей, і зараз саме час підняти акцизи на пальне перед посівною. Це дивна ініціатива", - зазначила Южаніна.

У 2017 р. в Угоді про асоціацію з Європейським союзом згадувалося, що Україна має імплементувати директиви. Але зараз не час, від України не вимагають імплементувати директиву ЄС, що стосується мінімальних ставок акцизного податку на пальне, пояснила нардепка.

"Суспільство має розуміти, що ціль підвищення полягає не в тому, щоб зібрати більше грошей в бюджет. Для цього є інші галузі, з яких можна збирати гроші в бюджет. Ціль, очевидно, нашвидкоруч провести цю норму. Вона прямо шкодить економіці, але про це ніхто не думає. Днями розпочнеться весняна посівна. Ми маємо усвідомлювати відповідальність і думати, як підтримати бізнес, а не ускладнювати його подальшу діяльність. Аграрна галузь минулого року нас витягнула в плані експортної виручки. Адже 60% надходжень експортної виручки в країну були саме по аграрній продукції. Також в плані підтримки ВВП аграрна продукція сягає понад 30%. А зараз хочуть підвищити ціни на пальне. Ніхто цього не вимагав, "свої" вирішили просто завдати таку шкоду. Ймовірно, вони отямилися, бо досі проєкту закону немає", - резюмувала Южаніна.