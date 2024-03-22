Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: що відомо

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидатки на членство у ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що впровадження положень законопроєкту дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року на 1,6 млрд грн у середньому за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість.

"Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки й оборони", - резюмували в Мінфіні.