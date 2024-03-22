Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: що відомо
Уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Таким чином ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
"Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидатки на членство у ЄС", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що впровадження положень законопроєкту дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року на 1,6 млрд грн у середньому за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість.
"Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки й оборони", - резюмували в Мінфіні.
- Раніше цього місяця стало відомо, що Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду.
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