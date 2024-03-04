Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Інтерфакс-Україна.

У відомстві зазначили, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб - платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

"Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів через оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі", - поінформували у Мінфіні.

Очікується, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабінету Міністрів і парламенту.