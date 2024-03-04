Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду
Для збільшення доходів держбюджету України на 44,2 млрд грн Мінфін пропонує підвищити військовий збір, а також запровадити акциз на газовану воду
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Інтерфакс-Україна.
У відомстві зазначили, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб - платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.
Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.
"Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів через оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі", - поінформували у Мінфіні.
Очікується, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабінету Міністрів і парламенту.
- Про необхідність запровадження акцизу на солодкі газовані напої МОЗ говорило ще у травні 2023 року. "Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче — здоров’я наших громадян", - казав головний санлікар Ігор Кузін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.2Продаж 42
- Актуальне
- Важливе